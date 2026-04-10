Podcast bản tin chiều ngày 10-4: Bắt nhóm đối tượng đòi nợ thuê 70 tỷ đồng

Podcast bản tin chiều 10-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lễ đón trọng thể Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm chính thức Vương quốc Campuchia; Đề xuất TPHCM có thể phát hành trái phiếu quốc tế; Cá voi 2 tấn dạt vào biển Đắk Lắk, 3 lần “giải cứu” bất thành; Hải Phòng khen thưởng vụ bắt giữ hơn 6,9 kg vàng nhập lậu; Bắt nhóm đối tượng đòi nợ thuê 70 tỷ đồng; Lâm Đồng: Khống chế đám cháy rừng xảy ra giữa đêm.