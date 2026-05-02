Podcast bản tin tối 2-5: Trong 3 ngày nghỉ lễ, 65 người tử vong vì tai nạn giao thông

Podcast bản tin tối 2-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản tiến vào giai đoạn phát triển mới; Sau 3 ngày nghỉ lễ, xử lý hơn 8.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; Người dân trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ, cửa ngõ miền Tây kẹt xe kéo dài; TPHCM: Cháy nhà nhiều tầng, cụ ông 82 tuổi kẹt tại tầng 5 được cứu an toàn...