Podcast bản tin tối 17-6: Khởi tố 21 vụ án và 187 bị can liên quan đến chiêu trò lừa đảo "Sở hữu kỳ nghỉ"

Podcast bản tin tối 17-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hội Cựu chiến binh phải đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới; Bảo đảm an toàn hồ thủy điện, hệ thống điện trước đợt mưa lớn; Chiều 17-6, giá vàng quay đầu giảm sau 5 ngày tăng liên tục; Đường Nguyễn Duy Trinh oằn mình gánh container; Khởi tố 21 vụ án và 187 bị can liên quan đến chiêu trò lừa đảo "Sở hữu kỳ nghỉ"; Sôi nổi trò chơi dân gian, ẩm thực dưới chân núi Langbiang.