Podcast bản tin tối 23-3: Thúc đẩy các dự án khí LNG giữa Việt Nam - Liên bang Nga

Podcast bản tin tối 23-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moscow; Thúc đẩy các dự án khí LNG giữa Việt Nam - Liên bang Nga; Chiều 23-3, giá vàng nhẫn 9999 giảm 8 - 10,5 triệu đồng/lượng; Nam bộ nắng nóng nhiều nơi, Bắc bộ có mưa và dông rải rác; Phú Thọ: Chìm tàu hút cát trên sông Hồng, ít nhất 1 người tử vong...