Podcast bản tin tối 26-1: Gỡ bỏ sản phẩm sữa bị cảnh báo khỏi sàn thương mại điện tử

Podcast bản tin tối 26-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; TPHCM tăng cường giám sát tại các cửa khẩu quốc tế để phòng chống bệnh Nipah; TPHCM có thể vào đợt nắng nóng 33-34 độ C; Gỡ bỏ sản phẩm sữa bị cảnh báo khỏi sàn thương mại điện tử; Vụ quấy rối ở hầm Kim Liên: Tạm giữ hình sự 5 đối tượng; Đánh 2 cha con thương vong, lãnh án chung thân.