Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin tối 26-1: Gỡ bỏ sản phẩm sữa bị cảnh báo khỏi sàn thương mại điện tử

SGGPO

Podcast bản tin tối 26-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; TPHCM tăng cường giám sát tại các cửa khẩu quốc tế để phòng chống bệnh Nipah; TPHCM có thể vào đợt nắng nóng 33-34 độ C; Gỡ bỏ sản phẩm sữa bị cảnh báo khỏi sàn thương mại điện tử; Vụ quấy rối ở hầm Kim Liên: Tạm giữ hình sự 5 đối tượng; Đánh 2 cha con thương vong, lãnh án chung thân.

0:00 / 0:00
0:00

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

Tổng Bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith đoàn đại biểu cấp cao thăm cấp Nhà nước ngoại giao hữu nghị Công an TP Hà Nội gây rối tại hầm Kim Liên quấy rối đi bão vụ án hình sự giết người thương vong sản phẩm sữa bị cảnh báo sàn thương mại điện tử sữa Aptamil virus Nipah Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM bảo vệ sức khỏe sốt ho nắng nóng thời tiết

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn