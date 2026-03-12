Podcast bản tin trưa 12-3: Giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới hơn 22 triệu đồng/lượng

Podcast bản tin trưa 12-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc về phát triển công nghiệp quốc phòng; Xây dựng kế hoạch mua dự trữ gạo quốc gia phù hợp; Sáng 12-3, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 giảm 1,4 triệu đồng/lượng; Xăng RON95-III giảm gần 4.000 đồng/lít; Cần Thơ xử phạt nhiều cây xăng vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; Công an TPHCM triệt phá đường dây buôn ma túy từ Campuchia về Việt Nam.