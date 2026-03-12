Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 12-3: Nhận định xu hướng tỷ giá USD/VND thời gian tới

Podcast bản tin tối 12-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tháng 5-2026, đấu giá 3.790 căn hộ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Thời tiết dịp bầu cử: Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng; Giá vàng tăng 500.000 đồng/lượng so với buổi sáng; Triệt phá đường dây "3 đời chữa xương khớp" lừa đảo hơn 227 tỷ đồng; Đường sắt giảm giá vé hành khách và giá cước vận chuyển hàng hóa từ 0 giờ ngày 13-3; Không nhường đường cho xe ưu tiên, lái xe khách bị xử phạt 7 triệu đồng.

Tổng hợp: THU HƯƠNG

đấu giá căn hộ Khu đô thị mới Thủ Thiêm thời tiết dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ngày bầu cử mưa nắng nắng nóng đường sắt đường sắt giảm giá vé hành khách giá cước vận chuyển hàng hóa giảm giá vé chuyên án CT288 thuốc chữa bệnh xương khớp giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản thuốc đông y giá vàng trong nước giá vàng thế giới giá vàng miếng SJC Công an thành phố Hà Nội xử phạt hành chính lái xe khách do không nhường đường xe ưu tiên

