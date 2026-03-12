Podcast bản tin tối 12-3: Nhận định xu hướng tỷ giá USD/VND thời gian tới

Podcast bản tin tối 12-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tháng 5-2026, đấu giá 3.790 căn hộ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Thời tiết dịp bầu cử: Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng; Giá vàng tăng 500.000 đồng/lượng so với buổi sáng; Triệt phá đường dây "3 đời chữa xương khớp" lừa đảo hơn 227 tỷ đồng; Đường sắt giảm giá vé hành khách và giá cước vận chuyển hàng hóa từ 0 giờ ngày 13-3; Không nhường đường cho xe ưu tiên, lái xe khách bị xử phạt 7 triệu đồng.