Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin chiều 12-3: Tự điều trị theo kinh nghiệm dân gian, một người suýt mất chân

SGGPO

Podcast bản tin chiều 12-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn; Hoàn thành bầu cử sớm trên biển khu vực phía Nam; Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đi bầu cử sớm; Quảng Ngãi: Mang thùng phiếu đến tận nhà giúp Mẹ Việt Nam anh hùng bỏ phiếu; Suýt mất chân vì tự đắp lá chữa bỏng; Nguy cơ ngộ độc botulinum từ thực phẩm ủ chua

0:00 / 0:00
0:00

THANH CHIÊU (Tổng hợp)

Từ khóa

SGGP TPHCM cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 thùng phiếu phụ bầu cử trên biển quyền công dân ngộ độc thực phẩm ngộ độc bỏng tai nạn quốc hội chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn hội đồng bầu cử quốc gia tin nóng

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn