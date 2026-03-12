Podcast bản tin chiều 12-3: Tự điều trị theo kinh nghiệm dân gian, một người suýt mất chân

Podcast bản tin chiều 12-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn; Hoàn thành bầu cử sớm trên biển khu vực phía Nam; Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đi bầu cử sớm; Quảng Ngãi: Mang thùng phiếu đến tận nhà giúp Mẹ Việt Nam anh hùng bỏ phiếu; Suýt mất chân vì tự đắp lá chữa bỏng; Nguy cơ ngộ độc botulinum từ thực phẩm ủ chua