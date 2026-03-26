Podcast bản tin tối 26-3: Khởi tố đối tượng vi phạm nồng độ cồn, lấy búa đánh công an

Podcast bản tin tối 26-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khẩn trương xây kho dự trữ xăng dầu chiến lược; Đẩy mạnh thi công các công trình, dự án phục vụ APEC 2027; Xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia; Khởi tố đối tượng dùng búa chống người thi hành công vụ; Truy tố 28 bị can trong vụ khai thác trái phép titan, trị giá hơn 1.500 tỷ đồng; ĐBSCL: Số ca bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tăng mạnh, ghi nhận 1 ca tử vong.