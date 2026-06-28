Podcast bản tin tối 28-6: Bắt giám đốc công ty bất động sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Đắk Lắk

Podcast bản tin tối 28-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: 82 quân nhân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela; Khẩn trương hoàn thiện biểu tượng mới tại vòng xoay Lăng Cha Cả; Biến chứng thẩm mỹ vì tin vào quảng cáo làm đẹp bằng các công nghệ hiện đại; Trồng sâm dây nâng cao thu nhập cho đồng bào Xơ Đăng; Hoa bằng lăng nhuộm sắc cao nguyên; Đắk Lắk: Bắt giám đốc công ty bất động sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản.