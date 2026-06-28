Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin tối 28-6: Bắt giám đốc công ty bất động sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Đắk Lắk

SGGPO

Podcast bản tin tối 28-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: 82 quân nhân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela; Khẩn trương hoàn thiện biểu tượng mới tại vòng xoay Lăng Cha Cả; Biến chứng thẩm mỹ vì tin vào quảng cáo làm đẹp bằng các công nghệ hiện đại; Trồng sâm dây nâng cao thu nhập cho đồng bào Xơ Đăng; Hoa bằng lăng nhuộm sắc cao nguyên; Đắk Lắk: Bắt giám đốc công ty bất động sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

0:00 / 0:00
0:00

THU HƯƠNG (tổng hợp)

Từ khóa

Đại tướng Nguyễn Tân Cương Quân đội nhân dân Việt Nam Bộ Quốc phòng bộ đội biên phòng nhiệm vụ quốc tế đối ngoại quan hệ hữu nghị truyền thống động đất ở Venezuela sâm dây dược liệu quý vùng cao khí hậu mát mẻ Quảng Ngãi đồng bào dân tộc thiểu số bệnh viện da liễu TPHCM biến chứng thẩm mỹ laser sóng cao tần da liễu hoa bằng lăng cao nguyên thơ mộng Đắk Lắk bắt giám đốc công ty bất động sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn