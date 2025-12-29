Podcast bản tin tối 29-12: Đường Lê Lợi đẹp lộng lẫy chuẩn bị đón chào năm mới 2026

Podcast bản tin tối 29-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đường Lê Lợi đẹp lộng lẫy; Đoạn đường “đau khổ” nối các điểm du lịch ở Đà Lạt; Làm rõ việc hoãn biểu diễn chương trình “Về đây bốn cánh chim trời”; TPHCM: Tiết trời hanh khô dịp Tết Dương lịch; Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc lạnh hơn; Giá vàng chiều nay 29-12 tiếp tục giảm mạnh; Quảng Ngãi: Thả cá thể tê tê về rừng.