Podcast bản tin tối 29-12: Đường Lê Lợi đẹp lộng lẫy chuẩn bị đón chào năm mới 2026

SGGPO

Podcast bản tin tối 29-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đường Lê Lợi đẹp lộng lẫy; Đoạn đường “đau khổ” nối các điểm du lịch ở Đà Lạt; Làm rõ việc hoãn biểu diễn chương trình “Về đây bốn cánh chim trời”; TPHCM: Tiết trời hanh khô dịp Tết Dương lịch; Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc lạnh hơn; Giá vàng chiều nay 29-12 tiếp tục giảm mạnh; Quảng Ngãi: Thả cá thể tê tê về rừng.

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Vườn Quốc gia Chư Mom Ray tê tê bảo tồn động vật động vật quý hiếm thời tiết Tết Dương lịch 2026 hanh khô tuyến đường Cam Ly - Phước Thành thi công bụi bẩn mặt bằng ngổn ngang sinh hoạt đường Lê Lợi không gian đô thị trung tâm TPHCM khang trang giá vàng vàng nhẫn vàng miếng vàng SJC không khí lạnh thời tiết lạnh biểu diễn nghệ thuật về đây bốn cánh chim trời hoãn show

