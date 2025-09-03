Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 3 -9: Hàng không bắt đầu mở bán vé máy bay tết; Hai nữ công nhân được tìm thấy vì đuối nước

SGGPO

Podcast bản tin tối 3 -9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khoảnh khắc đẹp các chiến sĩ trở về đơn vị sau đại lễ 2-9; Thủ tướng ký hàng loạt quyết định về nhân sự; Thời tiết dịp khai giảng năm học 2025-2026: Nhiều khu vực có nắng; Hàng không bắt đầu mở bán vé máy bay tết; Tập trung cho các dự án "xoay chuyển tình thế"; Hai nữ công nhân được tìm thấy vì đuối nước.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

