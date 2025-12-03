Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 3-12: Bệnh nhân phải phẫu thuật 3 lần, truyền 20 lít máu vì sốt xuất huyết

SGGPO

Podcast bản tin trưa 3-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Không khí lạnh áp sát miền Bắc, miền Trung mưa diện rộng; Bộ GD-ĐT sẽ biên soạn sách giáo khoa điện tử; Bệnh nhân phải phẫu thuật 3 lần, truyền 20 lít máu vì sốt xuất huyết; Chất lượng không khí ở Hà Nội vẫn nằm trong nhóm ô nhiễm nhất thế giới; ĐBSCL: Mặn đến sớm, triều cường cuối năm có thể gây ngập diện rộng; Thi công chậm trễ công trình đê biển cấp bách ở Cà Mau...

THANH CHIÊU

Từ khóa

Báo Sài Gòn Giải Phóng SGGP Online Tin nóng hôm nay Tin tức 24h mới nhất Thời sự Việt Nam 2025 Thời sự TP.HCM hôm nay Bản tin trực tiếp Phóng sự điều tra SGGP Vụ án chấn động Tin tức an ninh hình sự Điểm nóng chính trị Việt Nam Tin tức quốc tế mới nhất Sự kiện nóng thế giới Thời sự quốc tế 2025 mưa to thời tiết không khí lạnh xâm nhập mặn ngập úng ô nhiễm không khí ô nhiễm không khí Hà Nội AQI quốc hội kỳ họp thứ 10 quốc hội khóa XV

