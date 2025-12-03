Podcast bản tin trưa 3-12: Bệnh nhân phải phẫu thuật 3 lần, truyền 20 lít máu vì sốt xuất huyết

Podcast bản tin trưa 3-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Không khí lạnh áp sát miền Bắc, miền Trung mưa diện rộng; Bộ GD-ĐT sẽ biên soạn sách giáo khoa điện tử; Bệnh nhân phải phẫu thuật 3 lần, truyền 20 lít máu vì sốt xuất huyết; Chất lượng không khí ở Hà Nội vẫn nằm trong nhóm ô nhiễm nhất thế giới; ĐBSCL: Mặn đến sớm, triều cường cuối năm có thể gây ngập diện rộng; Thi công chậm trễ công trình đê biển cấp bách ở Cà Mau...