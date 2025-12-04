Podcast bản tin tối 4-12: Hành trình giải cứu đội khảo sát bị kẹt trong rừng do mưa lũ

Podcast bản tin tối 4-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM đề xuất xây dựng cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2 theo cơ chế cấp bách; Quảng Ngãi: Gần 140 cán bộ giúp dân vùng sạt lở dựng nhà mới; Đồng Tháp công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền; Khánh Hòa: Yêu cầu các hồ chứa giảm lưu lượng xả nước để hạn chế ngập lụt; Hành trình giải cứu đội khảo sát bị kẹt trong rừng do mưa lũ; Công an tuần tra 24/24, phát hiện nhiều thanh niên dương tính với ma túy.