Podcast bản tin tối 4-12: Hành trình giải cứu đội khảo sát bị kẹt trong rừng do mưa lũ

SGGPO

Podcast bản tin tối 4-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM đề xuất xây dựng cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2 theo cơ chế cấp bách; Quảng Ngãi: Gần 140 cán bộ giúp dân vùng sạt lở dựng nhà mới; Đồng Tháp công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền; Khánh Hòa: Yêu cầu các hồ chứa giảm lưu lượng xả nước để hạn chế ngập lụt; Hành trình giải cứu đội khảo sát bị kẹt trong rừng do mưa lũ; Công an tuần tra 24/24, phát hiện nhiều thanh niên dương tính với ma túy.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

quảng ngãi mưa lớn sạt lở xây nhà giúp người dân sông tiền đồng tháp di dời khẩn cấp khánh hoà nha trang xả lũ sông Cái Nha Trang lâm đồng rừng hàm thạnh mưa lũ cầu cần giờ cầu phú mỹ 2 Sở Xây dựng TPHCM vận chuyển ma tuý kiểm tra ma tuý công an tphcm

