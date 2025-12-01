Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 1-12: Giá vàng miếng SJC vượt 155 triệu đồng/lượng

Podcast bản tin tối 1-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm nhận Huân chương Vàng Quốc gia của Nhà nước Lào; Bão số 15 đã suy giảm thành áp thấp nhiệt đới; Giá vàng miếng SJC vượt 155 triệu đồng/lượng; VNeID lên máy bay: Rút ngắn thời gian, giảm ùn tắc sân bay; Nhiều tàu tuyến Bắc - Nam chưa thể chạy do đường sắt hư hỏng nặng sau mưa lũ; Xử phạt người phụ nữ dừng xe ô tô chụp hình trên cầu La Ngà.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

giá vàng hôm nay vàng miếng giá vàng nhẫn vàng 9999 bão số 15 áp thấp nhiệt đới mưa lớn TBT tô lâm bộ truởng phan văn giang tbt tô lâm thăm nước Lào cầu la ngà csgt vi phạm giao thông dừng xe trên cầu sông trà khúc quảng ngãi án mạng đường Trường Sa phường cấm thành đường sắt việt nam đường sắt cao tốc cao tốc bắc nam khôi phục tuuyến đường sắt

