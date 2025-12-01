Podcast bản tin tối 1-12: Giá vàng miếng SJC vượt 155 triệu đồng/lượng

Podcast bản tin tối 1-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm nhận Huân chương Vàng Quốc gia của Nhà nước Lào; Bão số 15 đã suy giảm thành áp thấp nhiệt đới; Giá vàng miếng SJC vượt 155 triệu đồng/lượng; VNeID lên máy bay: Rút ngắn thời gian, giảm ùn tắc sân bay; Nhiều tàu tuyến Bắc - Nam chưa thể chạy do đường sắt hư hỏng nặng sau mưa lũ; Xử phạt người phụ nữ dừng xe ô tô chụp hình trên cầu La Ngà.