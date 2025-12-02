Podcast bản tin tối 2-12: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán ma túy trên Telegram

Bản tin tối 2-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Áo ấm và học bổng lan tỏa đến vùng bão lũ Gia Lai; VN-Index tăng phiên thứ 6 liên tục, sắc xanh lan tỏa; Quảng Trị: Kiểm tra hiện tượng giun bò lên khỏi mặt đất rồi chết khô hàng loạt; Tăng tốc đường kết nối cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu; Lâm Đồng: Tạm đóng đèo Sông Pha do sạt lở; Bắt nhóm côn đồ do “Tẻo Bô” cầm đầu; Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán ma túy trên Telegram.