Podcast bản tin tối 3-12: Quốc hội thông qua Luật Tình trạng khẩn cấp, hiệu lực từ 1-1-2026

Podcast bản tin tối 3-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội thông qua Luật Tình trạng khẩn cấp, hiệu lực từ 1-1-2026; Công chức, viên chức tại địa phương sắp xếp được thuê nhà công vụ nếu đi làm 10-30km; Mang "Áo ấm đến trường" sẻ chia cùng học sinh vùng bão lũ Gia Lai; Quảng Ngãi: Đưa sách vở, dụng cụ học tập đến thiếu nhi vùng lũ; Ứng phó đợt mưa lớn ở Trung Trung bộ; Đà Nẵng: Xuất hiện "hố tử thần" trên đường, 2 xe ô tô bị "nuốt chửng"...