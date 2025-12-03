Podcast bản tin tối 3-12: Quốc hội thông qua Luật Tình trạng khẩn cấp, hiệu lực từ 1-1-2026

Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 3-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội thông qua Luật Tình trạng khẩn cấp, hiệu lực từ 1-1-2026; Công chức, viên chức tại địa phương sắp xếp được thuê nhà công vụ nếu đi làm 10-30km; Mang "Áo ấm đến trường" sẻ chia cùng học sinh vùng bão lũ Gia Lai; Quảng Ngãi: Đưa sách vở, dụng cụ học tập đến thiếu nhi vùng lũ; Ứng phó đợt mưa lớn ở Trung Trung bộ; Đà Nẵng: Xuất hiện "hố tử thần" trên đường, 2 xe ô tô bị "nuốt chửng"...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Bộ Công an Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố bắt Đoàn Văn Sáng vụ giết người tỉnh Lạng Sơn đường Nguyễn Công Trứ phường An Hải TP Đà Nẵng mặt đường sụt lún hố sâu Quốc hội Luật Tình trạng khẩn cấp Công an tỉnh Khánh Hòa đèo Cù Hin ùn ứ tai nạn giao thông xe tải bị lật ngang vở học sinh dụng cụ học tập thiếu nhi ủng hộ mưa lớn Trung Trung bộ ngập lụt sạt lở đất lũ quét không khí lạnh

