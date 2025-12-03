Đa phương tiện

Podcast bản tin 17 giờ 3-12: Sạt lở áp sát nhà dân bên sông Phước Giang

SGGPO

Podcast bản tin 17 giờ 3-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khởi công xây dựng nhà cho người dân vùng lũ ở Lâm Đồng; Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng Thông minh 2025; Sạt lở áp sát nhà dân bên sông Phước Giang; “Thổi giá” thiết bị, cựu giám đốc sở y tế bị tuyên phạt 5 năm tù; Đắk Lắk: Bắt nữ giúp việc trộm 1 lượng vàng của chủ nhà; “Chợ ma” mùa nước nổi vùng biên giới An Giang

THANH CHIÊU

