Podcast bản tin trưa 1-12: Phía Bắc dự báo có băng giá, sương mù, bụi mịn do không khí lạnh

SGGPO

Podcast bản tin trưa 1-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến Thủ đô Viêng Chăn bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Lào; Chính phủ sẽ trình QH sửa đổi, bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; Phía Bắc dự báo có băng giá, sương mù, bụi mịn do không khí lạnh; Hà Nội và miền Bắc sương mù dày đặc vào sáng sớm; Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa ...

THANH CHIÊU

Báo Sài Gòn Giải Phóng SGGP Online Tin nóng hôm nay Tin tức 24h mới nhất Thời sự Việt Nam 2025 Thời sự TP.HCM hôm nay Bản tin trực tiếp Phóng sự điều tra SGGP Vụ án chấn động Tin tức an ninh hình sự Điểm nóng chính trị Việt Nam Tin tức quốc tế mới nhất Thời sự quốc tế 2025 bão lũ sạt lở tổng bí thư tô lâm thăm lào quốc khánh lào quốc hội họp quốc hội nghị quyết 98 tạm giữ hình sự quảng ngãi thời tiết sương giá không khí lạnh

