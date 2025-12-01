Podcast bản tin trưa 1-12: Phía Bắc dự báo có băng giá, sương mù, bụi mịn do không khí lạnh

Podcast bản tin trưa 1-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến Thủ đô Viêng Chăn bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Lào; Chính phủ sẽ trình QH sửa đổi, bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; Phía Bắc dự báo có băng giá, sương mù, bụi mịn do không khí lạnh; Hà Nội và miền Bắc sương mù dày đặc vào sáng sớm; Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa ...