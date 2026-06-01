Podcast bản tin trưa 1-6: Từ hôm nay 1-6: Đồng loạt sử dụng xăng sinh học

Podcast bản tin trưa 1-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thành ủy TPHCM luân chuyển lãnh đạo một số phường; TPHCM: Hơn 151.000 thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 quy mô nhất cả nước; Trong 3 tuần, xử lý hơn 1.400 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Từ hôm nay 1-6: Đồng loạt sử dụng xăng sinh học; Phía Bắc nắng nóng, Nam bộ tiếp diễn mưa dông; Tàu cá bốc cháy lúc rạng sáng, thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng.