Podcast bản tin trưa 11-12: Dọa đăng hình và video nhạy cảm, "bạn trai doanh nhân ảo" ép nạn nhân chuyển 4 tỷ đồng

Podcast bản tin trưa 11-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chiều nay, 11-12, Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 10; Nguyên nhân mưa lớn nhiều nơi ở Nam bộ; Giá vàng nhẫn 9999 tăng cả 2 chiều mua và bán; Xác minh vụ đốn hạ cây xanh tại Hồ Nước Ngọt; Lâm Đồng: Thông đèo D’ran sau hơn 1 tháng sạt lở nghiêm trọng; "Bạn trai doanh nhân ảo" dọa đăng hình và video nhạy cảm, ép chuyển 4 tỷ đồng; Phát hiện ngư dân tử vong trên xuồng trôi tự do ngoài biển đặc khu Phú Quý.