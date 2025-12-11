Đa phương tiện

Podcast bản tin 17 giờ 11-12: Phát hiện nhiều video hoạt hình cho trẻ có cảnh nhạy cảm, lệch chuẩn

SGGPO

Podcast bản tin 17 giờ 11-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Cận cảnh đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trước ngày khánh thành; Cảnh báo nội dung độc hại ẩn trong video trẻ em; Phát hiện 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam; Trăn đất “khủng” bò vào vườn nhà dân ở Hà Tĩnh; Quảng Ngãi làm việc với các chủ xe chở cát để nước chảy tràn ra đường; Chiều 11-12, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm.

Tổng hợp: THU HƯƠNG

