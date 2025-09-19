Podcast bản tin trưa 19-9: Cảnh báo mưa dông mạnh tại TPHCM và khu vực Nam bộ do hoàn lưu xa của bão số 8

Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 19-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bão số 8 đổ bộ Trung Quốc, Biển Đông tiếp tục có cơn bão số 9; Thêm bão Ragasa (Thần Tốc) đang hướng vào Biển Đông; Cảnh báo mưa dông mạnh tại TPHCM và khu vực Nam bộ; Ngày mai (20-9) sẽ mở bán rộng rãi vé tàu Tết Bính Ngọ 2026; Giá vàng nhẫn 9999 giảm trong khi giá vàng thế giới phục hồi; Xử lý 2 quả bom tấn còn sót lại sau chiến tranh; Triệt phá đường dây sản xuất giấy tờ giả, thu lợi hàng tỷ đồng...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

