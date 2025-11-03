Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin trưa 3-11: Chưa kịp gượng dậy, người dân TP Huế lại chống chọi với lũ lớn

SGGPO

Podcast bản tin trưa 3-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: 17 địa phương khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi; Chưa kịp gượng dậy, người dân TP Huế lại chống chọi với lũ lớn; Quảng Ngãi: Nhiều thôn của xã Sơn Tây Hạ bị cô lập, mất điện; Hà Tĩnh: Hơn 5.300 hộ dân vẫn bị ngập lụt, hàng ngàn học sinh phải nghỉ học; Đà Nẵng: Mưa lớn gây ngập nhiều nơi, hàng chục hộ dân được di dời khẩn cấp; Thị trường vàng giảm nhiệt đầu tuần...

0:00 / 0:00
0:00

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

thời tiết mưa dông ngập sâu mưa lớn sạt lở bão miền Trung dự báo thời tiết Công an tỉnh Hà Tĩnh thuốc tây mất điện mất sóng điện thoại giao thông tê liệt ngập lụt ở tỉnh Hà Tĩnh học sinh nghỉ học khởi tố xuất cảnh trái phép

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn