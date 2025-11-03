Podcast bản tin trưa 3-11: Chưa kịp gượng dậy, người dân TP Huế lại chống chọi với lũ lớn

Podcast bản tin trưa 3-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: 17 địa phương khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi; Chưa kịp gượng dậy, người dân TP Huế lại chống chọi với lũ lớn; Quảng Ngãi: Nhiều thôn của xã Sơn Tây Hạ bị cô lập, mất điện; Hà Tĩnh: Hơn 5.300 hộ dân vẫn bị ngập lụt, hàng ngàn học sinh phải nghỉ học; Đà Nẵng: Mưa lớn gây ngập nhiều nơi, hàng chục hộ dân được di dời khẩn cấp; Thị trường vàng giảm nhiệt đầu tuần...