Đa phương tiện

Podcast

Podcast bản tin trưa 5-9: Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học 2025-2026

SGGPO

Podcast bản tin trưa 5-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học 2025-2026; Khai giảng năm học 2025-2026: Sẻ chia, kỳ vọng và khát vọng vươn lên; Ngày khai giảng, TPHCM có mưa rào và dông vài nơi; Giá vàng miếng SJC lên 134,5 triệu đồng/lượng; Chữa cháy rừng tràm phát hiện một nạn nhân; Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam không xuất hiện trong các hoạt động kể từ tháng 4...

THANH CHIÊU

Từ khóa

SGGP Online Sài Gòn Giải Phóng Online Tin tức thời sự Việt Nam Tin tức quốc tế mới nhất Tin nóng 24h hình sự Tin nóng TP.HCM Vụ án chấn động Thời sự trực tiếp Phóng sự điều tra Tin quân sự Việt Nam Sự kiện quốc tế nổi bật thời tiết mưa dông khai giảng lễ khia giảng năm học 2025-2026 lễ khai giảng đặc biệt tổng bí thư tô lâm tiếng trống khai giảng rộn ràng không khí khai giảng thời tiết ngày khai giảng cháy lớn quyền anh thể thao

