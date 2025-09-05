Podcast bản tin trưa 5-9: Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học 2025-2026

Podcast bản tin trưa 5-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học 2025-2026; Khai giảng năm học 2025-2026: Sẻ chia, kỳ vọng và khát vọng vươn lên; Ngày khai giảng, TPHCM có mưa rào và dông vài nơi; Giá vàng miếng SJC lên 134,5 triệu đồng/lượng; Chữa cháy rừng tràm phát hiện một nạn nhân; Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam không xuất hiện trong các hoạt động kể từ tháng 4...