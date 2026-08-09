Podcast bản tin trưa 9-8: Chinh phục đại ngàn với trekking “Đánh thức cung đường xanh”

Podcast bản tin trưa 9-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Australia và New Zealand; Nghệ An: Khẩn trương khắc phục sạt lở, thông tuyến tỉnh lộ 543D; TPHCM có khả năng xuất hiện mưa rào và dông; Xe chở vật liệu xây dựng băm nát đường Bạch Đằng ở Cần Thơ; Vĩnh Long: Công an mời tài xế liên quan vụ đánh người đến làm việc; Chinh phục đại ngàn Kon Ken, Hòn Hỏa đến thảo nguyên Bùi Hui