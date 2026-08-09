Đa phương tiện

Podcast

Podcast bản tin trưa 9-8: Chinh phục đại ngàn với trekking “Đánh thức cung đường xanh”

SGGPO

Podcast bản tin trưa 9-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Australia và New Zealand; Nghệ An: Khẩn trương khắc phục sạt lở, thông tuyến tỉnh lộ 543D; TPHCM có khả năng xuất hiện mưa rào và dông; Xe chở vật liệu xây dựng băm nát đường Bạch Đằng ở Cần Thơ; Vĩnh Long: Công an mời tài xế liên quan vụ đánh người đến làm việc; Chinh phục đại ngàn Kon Ken, Hòn Hỏa đến thảo nguyên Bùi Hui

0:00 / 0:00
0:00

THANH CHIÊU (tổng hợp)

Từ khóa

áp thấp nhiệt đới thời tiết mưa sạt lở xô xát tô lâm tổng bí thư chủ tịch nước ngoại giao

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn