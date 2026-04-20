Podcast bản tin trưa ngày 20-4: Quảng Trị triệt phá nhóm “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”

Podcast bản tin trưa 20-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số; Mùa mưa ở Nam bộ bắt đầu từ cuối tháng 5; Sáng 20-4, giá vàng trong nước giảm theo giá vàng thế giới; TPHCM thưởng tiền cho người sinh đủ hai con; Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 51; Quảng Trị triệt phá nhóm “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”; Đồng Nai: Khởi tố đối tượng đổ 523 tấn chất thải ra môi trường.