Podcast bản tin trưa 15-4: Theo chân "đội chăm sóc sức khỏe liên tục" đến tận nhà bệnh nhân

Podcast bản tin trưa 15-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh; Sắp có không khí lạnh trái mùa gây mưa, nắng nóng sẽ dịu dần; Sáng 15-4, giá vàng tăng thêm 2,5 triệu đồng/lượng; Xử lý 453 cây xanh để thi công metro Bến Thành - Tham Lương; Theo chân "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục" gắn với địa bàn dân cư...