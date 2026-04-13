Podcast tin trưa 13-4: Bắt 3 đối tượng trong vụ dùng súng bắn người ở Đồng Tháp

Podcast bản tin trưa 13-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Cộng hòa Slovakia vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nắng nóng sẽ giảm dần ở một số nơi; Sáng 13-4, giá vàng tiếp tục "hạ nhiệt"; Cao điểm đi lại dịp lễ 30-4, 1-5: Tăng cường phương tiện, kiểm soát giá vé; Cảnh báo cháy rừng mùa nắng nóng; Gia Lai: Cháy nhà khiến 1 người tử vong; Bắt 3 đối tượng trong vụ dùng súng bắn người ở Đồng Tháp.