Podcast bản tin tối 16-4: Khu vui chơi Thỏ Trắng bị yêu cầu ngưng hoạt động từ 16-4

Podcast bản tin tối 16-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Căng mình bảo vệ rừng Tràm Chim và Gò Tháp trước mùa nắng; Thuế xăng dầu về 0, tiếp sức trực tiếp cho doanh nghiệp; TPHCM khẳng định tính thiết yếu của Sở An toàn thực phẩm đối với đô thị 15 triệu dân; Hỗ trợ người dân bị thiệt hại do dông lốc, mưa đá; Thanh Hóa: Người dân vây kín nhà văn hóa phản ánh nước giếng khoan đổi màu; Khu vui chơi Thỏ Trắng bị yêu cầu ngưng hoạt động từ ngày 16-4