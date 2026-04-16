Podcast tin trưa 16-4: Năm học sinh bị phạt dùng kim tiêm y tế chích vào tay

Podcast bản tin trưa 16-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Nam bộ nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi; Lào Cai: Mưa đá to bằng nắm tay, 4 người bị thương; Giá dầu trong nước tiếp tục giảm mạnh; Sáng 16-4: Giá vàng trong nước giảm, giá vàng thế giới tăng; 5 học sinh bị phạt dùng kim tiêm y tế chích vào tay.