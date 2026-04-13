Podcast bản tin tối 13-4: Sau chuỗi ngày oi bức, nắng nóng giảm dần

Podcast bản tin tối 13-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Việt Nam - Slovakia nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược; Kêu gọi khôi phục việc đi lại tại eo biển Hormuz; 4 ca tử vong do viêm não mô cầu, Bộ Y tế khuyến cáo khẩn; Quảng Ngãi: Phụ huynh cõng con vượt dòng nước xiết đến trường; Nắng nóng diện rộng đang giảm dần cường độ; Đồng Tháp khẩn trương khắc phục sạt lở tuyến đường Đông sông Phú An; Bắt nhóm chuyên trộm cắp tài sản du khách dọc bờ biển Nha Trang.