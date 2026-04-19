Podcast bản tin tối 19-4: Đề nghị điều tra bổ sung vụ án Mr Pips lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Podcast bản tin tối 19-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đợt 2 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Quyết định nhiều nội dung quan trọng; Kiều hối chuyển về TPHCM giảm: Ngân hàng Nhà nước nói gì?; Cần Thơ: Người dân thoát cảnh sống chung với bãi rác hơn 10 năm; “Biển Gò Vấp” và nhu cầu không gian xanh đô thị; Đề nghị điều tra bổ sung vụ án Mr Pips lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Xử lý tài xế xe công nghệ dùng gậy kim loại đánh người sau va chạm giao thông.