Podcast: Mạch nguồn văn hóa Hồ Chí Minh trong dòng chảy nửa thế kỷ - Bài 3: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Mệnh lệnh hành động và bệ phóng kiến tạo tương lai

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Bác (2-7-1976 - 2-7-2026), phóng viên Báo SGGP có cuộc trao đổi với đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM,về một chủ trương lớn - xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - đã trở thành mệnh lệnh hành động, khơi dậy sức mạnh nội sinh, đưa TPHCM phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.