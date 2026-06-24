Podcast tin thời sự ngày 24-6: Làm gì để tránh nóng ở Bắc và Trung bộ?

Podcast bản tin thời sự 24-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Phát động cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc; Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII bước vào ngày làm việc thứ nhất; Vật vã dưới “chảo lửa” hơn 40°C; TPHCM thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà; Nỗi lo từ những chuyến phà tự chế trên sông Krông Ana; Hàng trăm người xuyên đêm chữa cháy rừng ven biển ở Quảng Trị.