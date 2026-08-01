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Podcast tin trưa 1-8: Cơ quan chức năng xử lý dịch vụ "vỏ lãi bay" ở Cần Thơ

SGGPO

Podcast bản tin trưa 1-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Gió Tây Nam trên Biển Đông mạnh lên do siêu bão Dolphin; Thời tiết Nam bộ 2 ngày cuối tuần thuận lợi để vui chơi, du lịch; Sáng 1-8, giá vàng trong nước giảm theo đà thế giới; Cần Thơ: Kiểm tra, xử lý dịch vụ "vỏ lãi bay" chưa được cấp phép; Chuyên án VN10: TAND TPHCM kêu gọi 4 bị cáo đang bị truy nã ra đầu thú; TPHCM: 7 tháng, nhiều trường hợp vi phạm giao thông, tước hơn 27.400 giấy phép lái xe.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

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