Podcast tin tối 28-3: Cá heo mắc lưới được ngư dân thả về biển

Podcast bản tin tối 28-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hà Nội: Thông qua quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; Chi tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu; Lâm Đồng: Thả hơn 1,4 triệu con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản; Cá heo mắc lưới được ngư dân thả về biển; Nỗ lực khống chế đám cháy rừng và cháy bãi rác ở Lâm Đồng; Cháy ô tô tải trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, giao thông ùn tắc.