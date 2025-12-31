Podcast tin trưa 31-12: TPHCM đã sẵn sàng cho đêm countdown

Bản tin trưa 31-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: 1.260 quả pháo hoa tầm cao sẵn sàng thắp sáng bầu trời TPHCM; TPHCM đón năm mới với loạt hoạt động vui chơi, giải trí xuyên suốt 4 ngày; TPHCM: Khánh thành làn ưu tiên xe đạp trên đường Mai Chí Thọ; Bắc bộ và Trung bộ rét mướt trong ngày Tết Dương lịch; TPHCM đón gần 8,6 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025; Năm 2025, kiều hối về TPHCM ước đạt 10,5 tỷ USD...