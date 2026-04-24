PV Drilling Đạt kết quả kinh doanh kinh doanh cao nhất trong một thập niên

Ngày 21-4-2026, tại TPHCM, Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí (PV Drilling; mã chứng khoán PVD) - đơn vị thành viên của Petrovietnam, đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Báo cáo tại Đại hội cho thấy, năm 2025, PV Drilling ghi nhận kết quả kinh doanh cao nhất trong vòng một thập niên, với tổng doanh thu đạt 11.553 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.052 tỷ đồng, tương ứng vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 60% và 98%.

Kết quả kinh doanh cao nhất trong vòng một thập niên

Thành công ấn tượng này của PV Drilling đến từ hiệu suất vận hành vượt trội của đội giàn khoan, duy trì trên 99%. Toàn bộ các giàn khoan sở hữu hoạt động liên tục, cùng với sự đóng góp tích cực từ các giàn khoan thuê tại thị trường Việt Nam. Các đơn vị thành viên tăng trưởng cao, đồng thời đưa ra thị trường nhiều dịch vụ mới, thể hiện năng lực cạnh tranh ngày càng được nâng cao.

PV Drilling cũng đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện; tăng cường quản trị rủi ro và giám sát vận hành nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động và nâng cao tính minh bạch. Nhờ đó, PV Drilling ngày càng chủ động thích ứng trước biến động thị trường và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Đáng chú ý, PV Drilling đã có bước tiến quan trọng về đầu tư khi đưa vào vận hành giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII phục vụ Vietsovpetro tại cụm mỏ Kình Ngư Trắng từ quý 3-2025. Đồng thời, giàn PV DRILLING IX đã hoàn tất công tác tái khởi động và đưa vào hoạt động từ đầu quý 2-2026. Hai giàn khoan này không chỉ mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ mà còn tạo nền tảng cho các dự án phát triển mỏ trong nước, góp phần củng cố vị thế của PV Drilling trong chuỗi giá trị dầu khí và năng lượng.

Có thể khẳng định, năm 2025 ghi dấu mốc quan trọng, thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm cao của Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động PV Drilling trong hành trình “Vươn ra biển lớn - Bền vững tương lai”, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành dầu khí Việt Nam.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, các cổ đông đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên gần 9.3 ngàn tỷ đồng và thông qua một số nội dung quan trọng trong kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển của PV Drilling trong thời gian tới với tỷ lệ tán thành rất cao.

Nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng quản trị doanh nghiệp

Năm 2026, thị trường dầu khí có nhiều biến động khó lường bởi tình hình địa chính trị trên toàn cầu, cùng với áp lực cạnh tranh gay gắt. Do đó, PV Drilling đặt ra kế hoạch tương đối thận trọng với doanh thu gần 11.200 tỷ đồng và lợi nhuận 800 tỷ đồng.

Do nhu cầu thị trường khoan tại Việt Nam cũng như khu vực sôi động và tiềm năng, giá dầu và giá thuê giàn khoan dự báo duy trì ổn định, đây là cơ hội để PV Drilling tiếp tục đầu tư thêm giàn, dự kiến sẽ đầu tư 2-3 giàn khoan từ năm 2026 đến 2030 nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Giàn khoan tự nâng đa năng PV DRILLING IX

Đồng thời, trước xu thế chuyển dịch năng lượng toàn cầu, PV Drilling chủ động nghiên cứu và từng bước triển khai các lĩnh vực mới như: dịch vụ giàn khoan phục vụ dự án thu hồi và lưu trữ carbon (CCS/ CCUS); cung ứng nguồn nhân lực khoan địa nhiệt cho thị trường Nhật Bản; tham gia các dự án điện gió ngoài khơi; cùng nhiều lĩnh vực năng lượng mới phù hợp với năng lực kinh doanh cốt lõi.

Với tầm nhìn dài hạn, PV Drilling kiên định theo đuổi triết lý “Khai phá - Kiến tạo - Phát triển”, không ngừng nâng cao giá trị thương hiệu và khẳng định vị thế là nhà thầu khoan dầu khí chuyên nghiệp, năng động, hội nhập quốc tế, khẳng định hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ năng lượng toàn cầu và tiếp tục phát triển bền vững n

NGUYỆT ANH