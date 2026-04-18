Mondelez Kinh Đô triển khai chương trình Trash Right 2026

Mondelez Kinh Đô Việt Nam chính thức khởi động chương trình “Nâng cao nhận thức về rác thải – Trash Right 2026” với lễ phát động được tổ chức tại phường Bình Hòa, TPHCM.

Không khí hào hứng của học sinh các khối trường Tiểu học Bình Hoà

Sự kiện đánh dấu giai đoạn đầu trong lộ trình triển khai của chương trình trong năm 2026, với mục tiêu mở rộng đến 10 trường tiểu học và tiếp cận hơn 12.000 học sinh trên địa bàn thành phố. Lễ phát động được diễn ra với sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương phường Bình Hòa, Ban Giám hiệu nhà trường và học sinh trên địa bàn.

“Trash Right” là sáng kiến giáo dục môi trường do Tập đoàn Mondelēz International triển khai tại Đông Nam Á, với trọng tâm xây dựng mô hình phân loại rác trong trường học. Thông qua các hoạt động tương tác và thực hành, chương trình hướng đến hình thành nhận thức đúng và thói quen bền vững về quản lý rác thải cho học sinh.

Chương trình năm nay tại Việt Nam được khởi động tại 2 trường tiểu học trên địa bàn phường Bình Hòa, gồm Trường Tiểu học Bình Hòa và Trường Tiểu học Bình Hòa 2, tiếp cận gần 4.000 học sinh. Chương trình mang đến đồng thời nội dung giáo dục và không gian thực hành. Các em học sinh trên 65 lớp học ở hai trường sẽ được tham gia hơn 250 “Tiết học Xanh” – những buổi học tương tác giúp trang bị kiến thức về phân loại và tái chế rác.

THIÊN HƯƠNG