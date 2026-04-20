Chuẩn sống Vinhomes, lãi suất chỉ 0 - 6%/năm trong 5 năm: “Nam châm” hút dòng dịch chuyển về Tây Bắc TPHCM

Không chỉ mang đến “chuẩn sống Vinhomes” lần đầu tiên tại Tây Bắc TPHCM, Vinhomes Green City còn gia tăng sức hút khi đi kèm chính sách tài chính “bom tấn” chưa từng có - hỗ trợ lãi suất tối đa chỉ 6%/năm trong suốt 5 năm. Sự cộng hưởng giữa chất lượng sống đã hiện hữu và bài toán tài chính dễ tiếp cận đang khiến dự án trở thành tâm điểm lựa chọn của người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Cư dân đếm từng ngày dọn về nhà mới

Tiến độ thi công luôn là cơ sở quan trọng để thị trường đánh giá năng lực triển khai, mức độ hiện thực hóa quy hoạch cũng như triển vọng sớm đi vào vận hành của một dự án.

Tại Vinhomes Green City, đến đầu quý 2-2026, nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thiện, trong đó có hệ thống giao thông nội khu, hồ trung tâm The Green Lake, công viên The Pop Art Park, Wellness Park... Song song, trường Vinschool đang triển khai phần móng, Vincom Mega Mall quy mô khoảng 40.000m² được thúc đẩy tiến độ để sớm hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích toàn khu trong thời gian ngắn.

Công viên The Pop Art Park đã đi vào vận hành, trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng yêu thể thao

Dù thời điểm bàn giao ấn định vào cuối năm 2026, nhưng hiện nay, Vinhomes Green City đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều cư dân tương lai và người dân địa phương. Cư dân và du khách đến đây để đi dạo giữa không gian xanh, tham gia các hoạt động ngoài trời, cổ vũ những trận đấu thể thao sôi động, cảm nhận nhịp sống đầy năng lượng của đại đô thị Vinhomes đầu tiên tại Tây Bắc TPHCM.

“Mỗi lần quay lại là thêm một lần ngạc nhiên khi thấy dự án tiến thêm một bước về phía cuộc sống mà gia đình tôi luôn mong ước. Nhà chưa nhận nhưng cuối tuần đã có chỗ để vui chơi, thư giãn cùng nhau, thì chắc chắn trong tương lai sẽ còn nhiều trải nghiệm sống đáng giá hơn nữa!”, anh Trung Dũng, cư dân tương lai của khu The Sunrise, chia sẻ.

Vinhomes Green City mang đến “chuẩn sống Vinhomes” vượt trội tại Tây Bắc TPHCM

Giá trị an cư song hành cùng giá trị đầu tư

Nhu cầu ở thực luôn là một trong những nền tảng quan trọng để định hình giá trị bất động sản. Tại Đức Hòa - Hậu Nghĩa, khi vị thế trung tâm hành chính mới dần được xác lập, thị trường nhà ở cũng bước sang một giai đoạn phát triển có chiều sâu với lực cầu dồi dào từ đội ngũ cán bộ, chuyên gia, lực lượng lao động tri thức và các gia đình trẻ.

Nhóm khách hàng này cần nhiều hơn một sản phẩm nhà ở. Họ cần trường học cho con, không gian vận động cho cả gia đình, điểm mua sắm - giải trí phục vụ sinh hoạt hàng ngày và một cộng đồng cư dân có nếp sống văn minh để gắn bó lâu dài. Bởi vậy, ưu thế đang thuộc về những đại đô thị được đầu tư bài bản, có hệ tiện ích lớn và sớm hình thành nhịp sống nội khu.

Vinhomes Green City đi vào đúng “mạch” nhu cầu đó của tập khách hàng mua ở thực. Dự án sở hữu diện tích cây xanh và mặt nước lên đến 35,8ha, phát triển theo mô hình đô thị “all-in-one”. Trên quỹ đất gần 200ha, các chức năng ở, học tập, mua sắm, vận động và nghỉ ngơi được tích hợp đồng bộ với hệ tiện ích gồm Vinschool, trung tâm thương mại Vincom, hồ trung tâm Green Lake rộng 8ha, cùng 5 công viên chủ đề như The Pop Art Park, Wellness Park, Sportia Park, Retreat Park và Paradise Park...

Vị trí của Vinhomes Green City cũng là một điểm cộng quan trọng tác động đến quyết định người mua nhà. Dự án nằm tại trung tâm Đức Hòa - Hậu Nghĩa, kết nối nhanh chóng với các trục giao thông chiến lược như ĐT823D, Vành đai 3, Vành đai 4 và Metro số 2. Từ đây, cư dân có thể di chuyển dễ dàng đến trung tâm TPHCM, các khu công nghiệp, trung tâm dịch vụ và mạng lưới giao thương của toàn vùng.

Vinhomes Green City nằm ngay tâm điểm của trung tâm hành chính mới Đức Hòa - Hậu Nghĩa

Xét ở khía cạnh đầu tư, Vinhomes Green City hội tụ hai nguồn giá trị song hành. Một là lực cầu ở thực gia tăng cùng quá trình Đức Hòa - Hậu Nghĩa chuyển sang vai trò trung tâm hành chính mới. Hai là khả năng khai thác thực tế khi cư dân dần chuyển về sinh sống, các hoạt động thương mại - dịch vụ sớm vận hành và nhịp sống nội khu dần hình thành.

Một đại đô thị sớm có cư dân, sớm có hoạt động thương mại và tiêu dùng thường có sức hấp thụ tốt hơn trên thị trường, góp phần nâng giá trị bất động sản theo thời gian. Trong nhịp phát triển mới của Tây Bắc TPHCM, Vinhomes Green City vừa là lựa chọn an cư sáng giá, vừa là tài sản có giá trị tăng trưởng bền vững cho người mua.

Đáng chú ý, cú hích lớn về thanh khoản còn đến từ chính sách tài chính “bom tấn” mà Vinhomes vừa tung ra: cố định lãi suất tối đa chỉ khoảng 6%/năm trong suốt 5 năm (áp dụng cho khách mua nhà từ 20-4 đến 20-7-2026). Thậm chí, khách hàng có thể tiếp cận mức lãi suất 0% khi lựa chọn gói vay 18 tháng, giúp giảm đáng kể áp lực dòng tiền. Trong bối cảnh lãi suất còn nhiều biến động, cơ chế “khóa trần” dài hạn này được xem như một lớp “bảo hiểm tài chính”, mang lại sự an toàn tuyệt đối cho người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn.