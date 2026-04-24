Chương trình “Đất nước hôm nay” thắp lên niềm tự hào về hành trình thống nhất non sông

Tối ngày 21-4, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, chương trình nghệ thuật – giao lưu chính luận “Đất nước hôm nay” đã diễn ra trang trọng, giàu cảm xúc, hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 76 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam.

Cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc giữa Cựu chiến binh Lê Xuân Chinh và chị Đoàn Thu Giang

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, chương trình không chỉ là một đêm nghệ thuật mang ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, mà còn là dịp để nhìn lại hành trình dân tộc đi qua chiến tranh, hòa bình, dựng xây và phát triển, đồng thời tôn vinh vai trò của báo chí cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước.

Một trong những điểm chạm xúc động nhất của chương trình là phần giao lưu giữa hai nhân vật truyền cảm hứng, được đặt trong mạch kể về chiến tranh, báo chí và ký ức không thể phai mờ. Đó là cuộc gặp gỡ giữa chị Đoàn Thu Giang – con gái nhà báo chiến trường Đoàn Công Tính – và cựu chiến binh Lê Xuân Chinh, người lính xuất hiện trong bức ảnh nổi tiếng “Nụ cười chiến thắng”.

Sau phóng sự về nhà báo Đoàn Công Tính – người được biết đến là phóng viên chiến trường duy nhất có mặt tại Thành cổ Quảng Trị trong những ngày tháng ác liệt, chương trình mở ra một không gian giao lưu lắng đọng. Trên nền cảm xúc ấy, chị Đoàn Thu Giang chia sẻ về những câu chuyện mình được nghe từ cha, về ký ức Quảng Trị, về những bức ảnh đã đi cùng năm tháng và về sự xúc động mỗi khi nhắc lại những năm tháng chiến tranh.

Khoảnh khắc đặc biệt của phần giao lưu là khi khán giả được nhìn lại bức ảnh “Nụ cười chiến thắng” trên màn hình sân khấu, cùng gặp lại nhân vật trong chính bức ảnh ấy – cựu chiến binh Lê Xuân Chinh. Cuộc trò chuyện không dài nhưng đủ để gợi dậy chiều sâu của ký ức. Từ một nụ cười năm xưa giữa khói lửa chiến tranh, người xem như cảm nhận rõ hơn tinh thần lạc quan, ý chí và niềm tin của thế hệ đã đi qua bom đạn để góp phần làm nên ngày toàn thắng. Cuộc gặp giữa con gái người phóng viên chiến trường và người chiến sĩ trong khuôn hình lịch sử cũng tạo nên một sự kết nối đặc biệt: kết nối giữa người ghi lại lịch sử và người làm nên lịch sử, giữa ký ức cá nhân và ký ức dân tộc.

Càng xúc động hơn khi trong phần giao lưu, chị Đoàn Thu Giang thay cha mẹ gửi lời nhắn tới bác Lê Xuân Chinh và trao tặng ông cuốn album ảnh về Thành cổ Quảng Trị – nơi lưu giữ rất nhiều bức ảnh mà nhà báo Đoàn Công Tính đã chụp trong suốt thời gian tác nghiệp giữa chiến trường. Món quà ấy không chỉ mang ý nghĩa tri ân, mà còn như một biểu tượng của ký ức được gìn giữ, được trao truyền và được nâng niu qua nhiều thế hệ. Chính phần giao lưu này đã tạo nên một khoảng lặng đầy sức nặng cảm xúc cho toàn bộ chương trình, để từ đó những ca khúc tiếp theo vang lên không chỉ bằng âm thanh, mà còn bằng sự cộng hưởng của lịch sử, ký ức và lòng biết ơn.

Từ mạch cảm xúc ấy, chương trình dẫn dắt khán giả đến với những tiết mục âm nhạc giàu ý nghĩa, trong đó nổi bật là tổ khúc “Đất nước hôm nay” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, do nhóm Dòng Thời Gian, ca sĩ Đào Tố Loan cùng vũ đoàn thể hiện. Đây là một trong những điểm nhấn quan trọng của đêm diễn, không chỉ bởi tên gọi mang tính chủ đề, mà còn bởi tinh thần bao quát mà tác phẩm chuyển tải: hình ảnh đất nước sau chiến tranh, trong hòa bình, phát triển, hội nhập và không ngừng hướng tới tương lai.

Nhóm Dòng Thời gian cùng với ca sĩ Đào Tố Loan hòa giọng trong bài hát “Đất nước hôm nay”

Với phần thể hiện của nhóm Dòng Thời Gian và Đào Tố Loan, tiết mục mang đến sắc thái vừa hào sảng, vừa da diết. Nhóm hát tạo nên chiều dày cho tác phẩm bằng những lớp bè và không khí âm nhạc giàu tính sử thi, trong khi giọng hát của Đào Tố Loan bổ sung vẻ đẹp sang trọng, nội lực và cảm xúc. Sự kết hợp ấy giúp “Đất nước hôm nay” không chỉ là một tiết mục biểu diễn, mà thực sự trở thành một điểm hội tụ cảm xúc của chương trình – nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng gặp nhau trong một giai điệu.

Khép lại chương trình, điều đọng lại không chỉ là dư âm của những giai điệu đẹp hay những khuôn hình sân khấu được dàn dựng công phu, mà còn là cảm giác lắng sâu về hai tiếng Tổ quốc. “Đất nước hôm nay” vì thế không chỉ là tên một chương trình nghệ thuật, mà còn là một lời nhắc nhớ về giá trị của hòa bình, của thống nhất, của ký ức lịch sử và của khát vọng phát triển đang được viết tiếp từng ngày trên dải đất hình chữ S.

QUANG MINH