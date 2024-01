Quận 3 tập trung các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính năm 2024

Chủ tịch UBND quận 3 Võ Văn Đức trao quyết định giao nhiệm vụ cho các đơn vị

Năm 2023, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận 3 ước đạt 149.740 tỷ đồng. Tổng doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ ước đạt 357.519,7 tỷ đồng, tăng 14,1% so cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành đạt 7.286,1 tỷ đồng, so cùng kỳ tăng 8,38%. Thu ngân sách đạt 5.574,5 tỷ đồng (đạt 100,3% so với pháp lệnh).

Công tác chăm lo an sinh xã hội được đảm bảo, công tác chăm lo Tết Nguyên đán được thực hiện chu đáo, trên tinh thần tiết kiệm, đúng đối tượng. Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, chủ động trong công tác sửa chữa cơ sở vật chất trường học, đảm bảo 100% chỗ học cho học sinh theo quy định. Các cơ sở giáo dục có nhiều đổi mới sáng tạo nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học, chất lượng giáo dục được giữ vững.

Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận 3 được đảm bảo, không để xảy ra các vụ việc phức tạp phát sinh thành “điểm nóng” trên địa bàn. Quận 3 hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2023 với chất lượng chính trị cao.

Quận 3 thực hiện tích cực các nội dung được thành phố giao về cải cách hành chính, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Năm 2024, quận 3 đặt mục tiêu giữ vững ổn định, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư. Đồng thời, tập trung công tác chỉnh trang đô thị, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, các dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật gắn với giảm ngập nước, giảm ùn tắc giao thông; kiểm soát ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Tiếp tục thực hiện tốt xây dựng chính quyền đô thị, đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, quận 3 tập trung thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2024 của TPHCM “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”. Đồng thời, tập trung các giải pháp giữ ổn định kinh tế theo hướng trọng tâm là dịch vụ - thương mại. Tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý hành chính nhà nước trên lĩnh vực kinh tế.

Công chức quận 3 tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, đáp ứng nhu cầu của nhân dân ngày càng tốt hơn. Ngoài ra, quận cũng tăng cường cơ chế giám sát phù hợp, phấn đấu không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà, thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu chính đáng của người dân.

NGÔ BÌNH