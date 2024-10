Quận 8 thông tin vụ bé trai 6 tuổi bị bạo hành

Theo đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 1-10, bà N.T.V. (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Phú Yên) đến Công an phường 16 (quận 8, TPHCM) trình báo việc con bà là cháu N.T.K. (sinh năm 2018, ngụ quận 8) bị bạo hành. Bà V. cho biết, năm 2016 bà và ông N.Q.T. (sinh năm 2000, ngụ phường 5, quận 8) chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.

Năm 2018, bà và ông T. có với nhau cháu K.. Tháng 4-2021, do không còn tình cảm nên hai người chia tay và bà V. mang cháu K. về sinh sống tại tỉnh Phú Yên.

Giữa tháng 7-2024, do không có thời gian chăm lo cho bé K., bà V. chủ động liên lạc với ông T. và giao con cho ông chăm sóc tại Phú Yên.

Ngày 28-9, bà V. nhận được thông báo qua điện thoại từ ông C. cho biết là bé K. đang ở cùng cha ở căn nhà đường An Dương Vương (phường 16, quận 8) có dấu hiệu bị bỏng nên gia đình ông C. đưa đi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 để chăm sóc.

Ngày 29-4, bà V. vào tới TPHCM và đến bệnh viện để chăm sóc con. Kết quả chẩn đoán sơ bộ cho biết, cháu K. bị bỏng cổ chân, bàn chân 2 cẳng chân, chấn thương do bị đánh.

Vết thương trên người bé trai được băng bó

Bà V. thấy các vết thương trên người con nghi do bị bạo hành nên trình báo công an. Quá trình điều tra, công an đã mời những người có liên quan đến làm việc.

Kiểm tra căn nhà ở phường 8, công an ghi nhận ông T. không còn cư trú tại đây. Hiện công an đang xác minh những nơi có thể ông T. tới để mời lên làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.

Trong sáng 2-10, lãnh đạo phường 16 (quận 8) đã chỉ đạo UBND phường cùng Hội liên hiệp Phụ nữ, các đoàn thể phường đến nơi cư trú, làm việc với chủ nhà trọ và các hộ dân lân cận để nắm thông tin; thành lập tổ công tác đến thăm hỏi tình hình sức khỏe của bé và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của gia đình để có hướng chỉ đạo hỗ trợ giải quyết.

Qua nắm tình hình thực tế, những người cư trú trong căn nhà nơi bé K. sinh sống đã trả phòng và đi khỏi địa phương. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành giám định thương tích của bé K. và truy tìm ông K. cùng bạn gái của ông để làm rõ vụ việc.

CHÍ THẠCH