Quân khu 4 kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại Hà Tĩnh

Sáng 1-11, đoàn công tác Quân khu 4 do Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4, làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại tỉnh Hà Tĩnh.

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến thăm hỏi, động viên bà con nhân dân phường Vũng Áng

Trực tiếp kiểm tra tại các địa phương vùng ven biển thuộc phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến đánh giá cao công tác chủ động phòng chống, ứng phó của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang các địa phương. Đặc biệt là việc triển khai các biện pháp “4 tại chỗ”, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống trong mưa lũ.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến yêu cầu các cơ quan đơn vị, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các Công điện của Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh và địa phương về việc chủ động phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả, sự cố, thiên tai trong thời gian tới.

Lực lượng vũ trang giúp dân khắc phục sau mưa lũ

Các đơn vị duy trì và tăng cường các kíp trực chỉ huy, trực ban; theo dõi nắm chắc tình hình mưa lũ trên địa bàn; rà soát, kiểm tra hệ thống các kế hoạch, phương án ứng phó với các tình huống, sự cố, thiên tai; phương án bảo đảm thông tin liên lạc; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang bị, cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ khi có lệnh.

Lực lượng vũ trang cùng cán bộ, giáo viên dọn vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Tổ chức kiểm tra việc dự trữ lương thực, thực phẩm, sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống, mỗi Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực dự trữ ít nhất 3 tấn lương thực, thực phẩm; đồng thời phối hợp với các lực lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát cụ thể các trọng điểm hồ đập, đê kè, các tuyến đường, khu dân cư...

Chủ động tuyên truyền, vận động và sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn về người và tài sản của người dân, nhất là những nơi có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, đá trên địa bàn.

Đoàn công tác Quân khu 4 trao hỗ trợ cho các lực lượng cứu hộ và bà con nhân dân

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tỉnh thường xuyên rà soát, kiểm tra chặt chẽ hệ thống doanh trại, kho trạm, khu vực trường bắn, thao trường huấn luyện, các công trình đang thi công của đơn vị. Khi có các dấu hiệu hoặc nguy cơ sạt, trượt, lở đất, lũ quét phải chủ động, kịp thời di dời người và tài sản, cơ sở vật chất đến nơi an toàn...

Đoàn công tác Quân khu 4 trao quà tặng Trường Tiểu học Kỳ Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh

Nhân dịp này, đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà bà con nhân dân phường Vũng Áng, động viên các lực lượng cứu hộ đang làm nhiệm vụ, đồng thời trao quà hỗ trợ Trường Tiểu học Kỳ Thịnh và tham gia cùng cán bộ, giáo viên dọn vệ sinh môi trường sau mưa lũ.

DƯƠNG QUANG - HOÀNG SƠN