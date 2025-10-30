Xã hội

Mưa trắng trời, nước dâng nhanh gây ngập lụt cục bộ ở Hà Tĩnh

Ngày 30-10, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là phía Nam tỉnh, đã xảy ra tình trạng ngập lụt cục bộ, gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Tại phường Vũng Áng, mưa trắng trời, nước lũ lên nhanh khiến tuyến đường nối từ Quốc lộ 12C vào khu dân cư bị ngập sâu, có nơi gần 1m, nước chảy xiết gây nguy hiểm. Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn này cũng bị ngập cục bộ, có điểm nước dâng đến nửa bánh xe ô tô, khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn, nhất là vào giờ cao điểm.

33.jpg
Mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường tại phường Vũng Áng ngập, nước đục ngầu, chảy xiết

Đặc biệt, Trường Tiểu học Kỳ Thịnh - điểm trường ở khu vực Tây Yên (phường Vũng Áng), do nằm ở vùng trũng thấp nên đã bị ngập sâu. Lực lượng chức năng địa phương phối hợp với giáo viên, phụ huynh huy động nhiều phương tiện, trong đó có cả xe tải, để đưa đón học sinh về nhà an toàn.

88147c9c-522d-4e24-8141-ceca0b0269b9.jpg
Mưa lớn, nước lên nhanh đã tràn vào sân một số trường học ở phường Vũng Áng
Video: Dùng xe cẩu để chở các em học sinh từ Trường Tiểu học Kỳ Thịnh - điểm trường ở Tây Yên (phường Vũng Áng) để về nhà để đảm bảo an toàn
4.jpg
Dùng xe tải chở các em học sinh từ Trường Tiểu học Kỳ Thịnh - điểm trường ở Tây Yên (phường Vũng Áng) để về nhà phòng tránh mưa lũ
2fe83e34-7deb-46ec-b105-a3ea8c64b150.jpg
Dùng xe tải chở các em học sinh từ Trường Tiểu học Kỳ Thịnh - điểm trường ở Tây Yên (phường Vũng Áng) để về nhà phòng tránh mưa lũ
573096107_1491625311889545_5097416784244431108_n.jpg
Lực lượng chức năng, giáo viên và phụ huynh đưa các em học sinh từ Trường Tiểu học Kỳ Thịnh - điểm trường ở Tây Yên (phường Vũng Áng) để về nhà phòng tránh mưa lũ
z7171002111469_a4a87a9c7de8778ce2c7478ce4e9d839.jpg

Người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng cũng đã chủ động kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản đến nơi khô ráo để phòng tránh thiệt hại do nước ngập.

Trong khi đó, tại các địa phương lân cận như phường Hoành Sơn và xã Kỳ Anh, nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn và khu dân cư cũng bị ngập lụt cục bộ do mưa lớn, nước thoát không kịp. Việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại.

f602e9a3-3e0e-4117-8b7e-cf634c4b4317.jpg
Một số khu vực dân cư ở phường Vũng Áng bị ngập lụt cục bộ
dc2bc24e-1079-41d7-9ab5-29cdc1a2a8aa.jpg

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, chính quyền các địa phương ở khu vực phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các khu vực ven sông, suối, đê điều, hồ đập và vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức trực chốt, lập biển cảnh báo và sẵn sàng phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống phát sinh.

2.jpg
Nhiều tuyến đường giao thông ở xã Kỳ Anh bị ngập sâu
1.jpg
573549337_122147718878920061_4833320591890826068_n.jpg
Một điểm sạt lở đất tràn xuống lòng đường
574537801_122147718890920061_1061157469346363856_n.jpg
Một số khu vực đường giao thông ở khu vực dân cư bị ngập
572501081_122147718860920061_389035347834701147_n.jpg
DƯƠNG QUANG

