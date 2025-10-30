Mưa trắng trời, nước dâng nhanh gây ngập lụt cục bộ ở Hà Tĩnh

Ngày 30-10, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là phía Nam tỉnh, đã xảy ra tình trạng ngập lụt cục bộ, gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Tại phường Vũng Áng, mưa trắng trời, nước lũ lên nhanh khiến tuyến đường nối từ Quốc lộ 12C vào khu dân cư bị ngập sâu, có nơi gần 1m, nước chảy xiết gây nguy hiểm. Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn này cũng bị ngập cục bộ, có điểm nước dâng đến nửa bánh xe ô tô, khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn, nhất là vào giờ cao điểm.

Mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường tại phường Vũng Áng ngập, nước đục ngầu, chảy xiết

Đặc biệt, Trường Tiểu học Kỳ Thịnh - điểm trường ở khu vực Tây Yên (phường Vũng Áng), do nằm ở vùng trũng thấp nên đã bị ngập sâu. Lực lượng chức năng địa phương phối hợp với giáo viên, phụ huynh huy động nhiều phương tiện, trong đó có cả xe tải, để đưa đón học sinh về nhà an toàn.

Mưa lớn, nước lên nhanh đã tràn vào sân một số trường học ở phường Vũng Áng

Video: Dùng xe cẩu để chở các em học sinh từ Trường Tiểu học Kỳ Thịnh - điểm trường ở Tây Yên (phường Vũng Áng) để về nhà để đảm bảo an toàn

Dùng xe tải chở các em học sinh từ Trường Tiểu học Kỳ Thịnh - điểm trường ở Tây Yên (phường Vũng Áng) để về nhà phòng tránh mưa lũ

Lực lượng chức năng, giáo viên và phụ huynh đưa các em học sinh từ Trường Tiểu học Kỳ Thịnh - điểm trường ở Tây Yên (phường Vũng Áng) để về nhà phòng tránh mưa lũ

Người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng cũng đã chủ động kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản đến nơi khô ráo để phòng tránh thiệt hại do nước ngập.

Trong khi đó, tại các địa phương lân cận như phường Hoành Sơn và xã Kỳ Anh, nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn và khu dân cư cũng bị ngập lụt cục bộ do mưa lớn, nước thoát không kịp. Việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại.

Một số khu vực dân cư ở phường Vũng Áng bị ngập lụt cục bộ

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, chính quyền các địa phương ở khu vực phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các khu vực ven sông, suối, đê điều, hồ đập và vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức trực chốt, lập biển cảnh báo và sẵn sàng phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống phát sinh.

Nhiều tuyến đường giao thông ở xã Kỳ Anh bị ngập sâu

Một điểm sạt lở đất tràn xuống lòng đường

Một số khu vực đường giao thông ở khu vực dân cư bị ngập

