Quân khu 5 lập Sở chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 13 tại Đắk Lắk

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Quân khu 5 đã lập Sở chỉ huy tiền phương tại Đắk Lắk, huy động lực lượng, phương tiện và phối hợp chặt với địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5 làm việc với các xã ven biển Đắk Lắk để lên phương án ứng phó bão số 13

Sở chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh Đắk Lắk, do Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5 trực tiếp chỉ huy.

Sở chỉ huy có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành thống nhất lực lượng vũ trang trên địa bàn; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả; hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5 trực tiếp chỉ huy Sở Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Đắk Lắk. Ảnh LÊ PHÚC

Sáng 5-11, đoàn công tác Quân khu 5 đã làm việc với Đồn Biên phòng An Hải và lãnh đạo các xã Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam. Hiện trên địa bàn ven biển ba xã này có hơn 700 tàu cá, gần 10.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản với hơn 1.000 lao động. Các cơ quan, đơn vị và địa phương đang phát huy tinh thần “4 tại chỗ”, tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ người dân, hướng dẫn tàu thuyền, lồng bè di chuyển đến khu vực neo đậu an toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cùng đoàn công tác đi kiểm tra tình hình ứng phó bão số 13 tại các xã ven biển Đắk Lắk. Ảnh LÊ PHÚC

Lực lượng chức năng đã kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt, tham mưu, đề xuất phương án sơ tán dân, tổng hợp báo cáo để Bộ Tư lệnh Quân khu nắm bắt, chỉ đạo kịp thời. Toàn bộ công tác chuẩn bị dự kiến hoàn thành trước 20 giờ ngày 5-11.

Các đơn vị quân đội thuộc Quân khu 5 chằng chống mái nhà, ứng phó với bão số 13. Ảnh NGỌC DUNG

Song song đó, Quân khu 5 chỉ đạo các đơn vị chằng chống doanh trại, nhà cửa, tăng cường kiểm tra các điểm xung yếu, hồ đập, bảo đảm vật chất hậu cần, kỹ thuật và duy trì thông tin liên lạc thông suốt.

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, thành lập đội xung kích, sẵn sàng cơ động hỗ trợ Nhân dân khi có tình huống khẩn cấp, đặc biệt ưu tiên người già, trẻ em và đối tượng yếu thế.

Dùng bao cát và bạt kè chống xói lở tại những nơi xung yếu. Ảnh NGỌC DUNG

Tổ chức thông tin lưu động, thông báo đến nhân dân ven biển Đắk Lắk chủ động ứng phó với bão số 13. Ảnh NGỌC DUNG

Trước đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng đã làm việc với hai phường Sông Cầu và Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk, kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão, chỉ đạo sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang bị để bảo đảm an toàn cao nhất cho Nhân dân và tài sản Nhà nước khi bão đổ bộ.

Quân khu 5 chuẩn bị phương tiện, quân số sẵn sàng ứng phó với bão số 13. Ảnh LÊ PHÚC

