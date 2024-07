Quảng Bình: Xóa dứt điểm các bãi tập kết cát sỏi trái phép ven sông Gianh dọc quốc lộ 12A

Công văn 1126/UBND-KT do ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình ký, yêu cầu Công an tỉnh có phương án đảm bảo an ninh, trật tự trên các tuyến sông, cửa biển; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát môi trường, Cảnh sát kinh tế thuộc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép; vận chuyển và kinh doanh cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp.

Một điểm tập kết cát ven sông Gianh lấn hành lang đường bộ quốc lộ 12A tại xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch

Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật khoáng sản trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ được giao. Xử lý dứt điểm các bãi tập kết cát, sỏi trái phép dọc quốc lộ 12A thuộc địa phận xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động tham mưu UBND tỉnh thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Khoáng sản và các quy định khác có liên quan, nhất là quản lý nhà nước đối với cát, sỏi lòng sông, bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Khai thác cát của các mỏ cát quá mức khiến kè sông Gianh đoạn qua xã Văn Hóa sạt lở

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông theo đúng quy định của pháp luật để đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với cơ quan thuế kiểm soát chặt chẽ sản lượng cát, sỏi khai thác thực tế của các tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ các loại thuế, phí theo đúng quy định, tránh thất thu thuế.

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện các biện pháp bảo vệ cát, sỏi chưa khai thác theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 23-1-2018. Rà soát, yêu cầu các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên địa bàn đăng ký, đăng kiểm; trên tàu, thuyền phải có gắn biển ghi: số hiệu tàu, thuyền, chủ phương tiện, đơn vị đăng ký khai thác để thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng.

Sạt lở tại xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa do khai thác cát quá mức

Trước đó, Báo SGGP phản ảnh tình trạng cấp mỏ cát quá gần nhau trên sông Gianh, đoạn qua xã Văn Hóa, Châu Hóa, Tiến Hóa, Mai Hóa (huyện Tuyên Hóa), Cảnh Hóa, Phù Hóa (huyện Quảng Trạch) dẫn đến đất đai trồng trọt của địa phương bị sụt lún nghiêm trọng. Hàng ngàn người dân nơm nớp lo sợ.

Tại các mỏ cát quy định khai thác bằng thuyền gỗ thì nhiều công ty huy động tàu vỏ sắt khai thác công suất lớn khiến sạt lở thêm nghiêm trọng. Nhất là, các tàu khai thác cát không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, không lưu trữ thông tin về vị trí và hành trình di chuyển theo quy định. Tại các mỏ cát trên sông Gianh được yêu cầu phải có phao cảnh báo, cắm phao khu vực mỏ nhưng không một chủ mỏ nào cắm phao khu vực.

MINH PHONG