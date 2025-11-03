Quảng Ngãi: Đèo Lò Xo thông tuyến sau 5 tiếng khắc phục

Chiều 3-11, Đảng ủy xã Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, điểm sạt lở tại Km1421 (đèo Lò Xo, thuộc đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đăk Plô) đã được thông xe vào lúc 12 giờ cùng ngày.

Thông xe đèo Lò Xo sau khoảng 5 tiếng tham gia khắc phục

Như Báo SGGP đã đưa tin, sáng 3-11, tại Km1421 trên đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đăk Plô) xảy ra sạt lở lớn, đất đá từ taluy tràn xuống, lấp mặt đường, gây chia cắt giao thông.

Ngay sau khi nhận tin báo, đơn vị quản lý đường bộ đã huy động 2 phương tiện đến hiện trường hốt dọn, san gạt đất đá. Sau khoảng 5 tiếng tham gia khắc phục, điểm sạt lở gây chia cắt giao thông đã được khơi thông, giúp phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Ông A Sô Lai, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Plô, cho biết hiện đèo Lò Xo đoạn qua xã đã thông tuyến, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mưa lớn, người dân hạn chế qua lại khi thời tiết xấu.

HỮU PHÚC