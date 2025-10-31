Quốc lộ qua miền Trung còn 79 vị trí bị ách tắc do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa cho biết, tính đến 31-10, mưa lũ tại khu vực Trung bộ đã gây thiệt hại rất lớn cho hạ tầng giao thông.

Nhiều tuyến quốc lộ qua khu vực miền Trung vẫn bị ách tắc do ngập úng, sạt lở

Tính đến 10 giờ ngày 31-10, trên các tuyến quốc lộ qua khu vực các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng của mưa bão vẫn còn 79 vị trí ách tắc. Trong đó, các tuyến do Trung ương quản lý có 34 vị trí, tập trung ở: nhánh Tây đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP Huế; đường Trường Sơn Đông đoạn qua TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi; tuyến đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Riêng đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo đã thông xe trong ngày 30-10, tuy nhiên, do trời vẫn còn mưa, nguy cơ sạt lở, ách tắc giao thông cao. Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo các phương tiện lưu thông theo hướng QL19 và QL24 để kết nối giữa các tỉnh Tây Nguyên với QL1.

Với các tuyến quốc lộ do các địa phương quản lý, trên địa bàn TP Đà Nẵng hiện còn 23 vị trí tắc đường, trong đó QL14D, 14G, 14H có nhiều đoạn ngập sâu trên 2m. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn 12 vị trí tắc đường, trong đó QL40B tại Km82 sạt lở rất lớn, trôi cống. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn 8 vị trí ách tắc, trong đó QL15D, QL49C, QL9B, QL9C bị ngập sâu.

Cục Đường bộ Việt Nam đã lập đoàn công tác có mặt tại các tỉnh, thành phố khu vực Trung bộ để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tiếp tục huy động các lực lượng, thiết bị thi công, sử dụng kịp thời, có hiệu quả vật tư dự phòng để sớm thông tuyến.

Đã có gần 10.000 rọ thép đã được Cục Đường bộ Việt Nam hỗ trợ cho TP Huế, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, thông đường trong thời gian sớm nhất. Một số điểm ách tắc dự kiến sẽ được thông xe trong ngày 1-11.

BÍCH QUYÊN